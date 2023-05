La pell trenada, una tendència de temporada

Els accessoris de pell trenada ja s'han consolidat com els imprescindibles de la temporada de primavera i estiu. Les bosses de mà o les sabates de pell trenada ja són un clàssic quan arriba el bon temps. Tot i que els dies de calor moderada encara no s'han acabat d'instal·lar del tot a Andorra, les noves col·leccions en moda i accessoris sí que ho han fet.

Pyrénées Andorra no perd el temps i des de fa uns dies que ja disposa de totes les tendències en accessoris d'aquesta primavera i estiu. El temps no acompanya, però sempre és un bon moment per evadir-se i prendre nota de tot el que no pot faltar a l'armari aquests mesos. Avui ens centrem en les sabates i, més en concret, amb les sabates de pell trenada.

Quan parlem de pell trenada parlem de Pons i Quintana, la marca per excel·lència d'aquest estil. La firma menorquina ja fa anys que es troba instal·lada a Pyrénées Andorra i és molt demandada per les clientes que no només trien l'estil de Pons i Quintana sinó també la comoditat que els brinda les seves sabates.

Una altra firma que també destaca pels seus dissenys de pell trenada és la catalana Naguisa, que només presenta una col·lecció a l'any, la d'estiu. Els tres adjectius que defineixen a Naguisa són comoditat, disseny i color.

Si t'agrada marcar estil, la comoditat i anar a l'última, aquest estiu llueix de cap a peus amb la tendència de la temporada que trobaràs a Pyrénées Andorra.