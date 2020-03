La pèrdua de l'olfacte i del gust, nous símptomes del coronavirus

Tenir una tos seca i irritant, malestar general, febre i dificultats respiratòries han estat fins ara, els símptomes que s'associaven al coronavirus. Quan algú presentava alguns d'aquests indicis, tenia el quadre típic d'haver estat infectat per la Covid-19. D'altra banda, des de fa uns dies sembla que uns altres símptomes estan relacionats directament amb la malaltia com poden ser la pèrdua del sentit de l' olfacte i del gust. Alguns positius consultats per l'ARA Andorra han assegurat presentar aquests símptomes en l'inici de la malaltia, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, també ha apuntat a aquesta pèrdua de sentits com un dels indicis possibles a tenir la malaltia, ja que a Andorra s'han donat alguns positius amb aquesta simptomatologia tot i que eren episodis lleus.

Aquestes noves investigacions científiques sobre els símptomes del coronavirus van sorgir quan un expert alemany va elaborar un estudi amb 100 contagiats i dues terceres parts dels pacients van presentar una pèrdua de l'olor i del gust uns quants dies. En aquesta línia, aquests estudis consideren que aquests símptomes apareixen una més tard del moment de la infecció, just després de tenir els primers símptomes bàsics, entre els quals també hi pot haver diarrea.