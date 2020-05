Les perruqueries obriran dilluns que ve

De manera paral·lela a l'ampliació de les mesures de lleure que entren el vigor aquest dimecres vinent, el cap de Govern, Xavier Espot, ha avançat que dilluns que ve, tal com estava previst, s'iniciarà la tercera fase de represa de l'activitat d'algunes activitats econòmiques que suposarà el retorn a la feina d'uns 2.000 assalariats. Així, les professions sanitàries que fins ara no podien estar en funcionament; consultes veterinàries; perruqueries, barberies i centres d'estètica; la resta d'activitats industrials; les activitats d'edició i gràfiques i les agències de publicitat i d'intermediació laboral tornaran a funcionar. Espot ha destacat que a diferència del que s'està fent a d'altres països, com Espanya, des de l'executiu s'han "resistit" a obrir perruqueries, barberies i centres d'estètica "ja que suposa un contacte molt directe" i, per tant, s'està treballant en un protocol per fixar les mesures d'higiene, sanitàries i de distanciament que hauran de seguir aquestes establiments que "segurament" en un principi hauran de funcionar amb cita prèvia i fer tasques de desinfecció després de la visita de cada client.

Espot ha recordat que després de la segona fase (la que va arrencar dilluns passat) hi ha 26.706 treballadors que han tornat a l'activitat i ha afegit que encara hi ha 13.755 que resten per a la plena activitat. En aquest sentit, i qüestionat sobre el retorn de bars, restaurants i altres activitats, més enllà del dilluns dia 18, Espot ha manifestat que "després del projecte de cribratge massiu" a la població segurament es podrà ser "més ambiciosos" i anar obrint establiments com bars i restaurants, sempre seguint, però, unes recomanacions. En aquest sentit, ha destacat que es treballa en un model propi del país i, per tant, que podria divergir dels aforaments que s'han fixat en altres països. Així, ha concretat que el que es farà és fer una crida a la responsabilitat de la ciutadania.

Pel que fa a la represa de les classes, ha manifestat que encara s'està en una fase d'anàlisi i que no hi ha una data ferma tot i que com ja s'ha dit en altres ocasions es treballa sobre la possibilitat de si "com a mínim" l'1 de juny es pogués fer aquesta tornada.