Piqué va demanar a Rubiales treure l'FC Andorra del grup català en la reforma de la Segona B

Andorra la VellaLa polèmica dels àudios robats entre Gerard Piqué i José Luis Rubiales ha acabat esquitxant l'FC Andorra, propietat de Kosmos de la qual el futbolista blaugrana n'és el màxim accionista. En l'entrega que ha fet avui el digital 'El Confidencial' Piqué demana al president de la RFEF que tregui el conjunt tricolor del grup dels catalans. Aquesta petició es va fer en el marc de la reestructuració del futbol espanyol que el 2020 va impulsar Rubiales, on es va fraccionar la Segona B en diferents sub grups de 10 equips, i que després d'un rocambolesc sistema de classificacions va donar com a resultat l'actual 1a RFEF. Segons les publicacions fetes en el digital, Piqué proposa fins i tot que el seu equip quedi enquadrat amb equips andalusos "perquè hi haurà més de 10 catalans i algun haurà de quedar fora" afirma. El president de la RFEF li diu que això és inviable que "em mataran si faig pujar el Marbella a jugar a Andorra".