Els pisos buits hauran de pagar una taxa anual de 10 euros per metre quadrat

Andorra la VellaGovern ha endurit les condicions per mantenir pisos buits després que les mesures que estan en vigor actualment no hagin funcionat. Així ho ha reconegut el ministre portaveu Èric Jover a l’hora d’anunciar els canvis. L’excés d’exempcions que s’havien establert ha provocat que només una ínfima part dels habitatges sense ocupar havien pagat. Entre les exempcions eliminades hi ha la de terceres residències o els que estan associats a una adreça no vinculada a una activitat econòmica. El canvi més substancial és l’important increment del que han de pagar aquells propietaris que vulguin mantenir un habitatge buit i no puguin entrar en les excepcions. L’executiu ha decidit passar de 5,05 euros el metre quadrat a 10. La taxa és anual. Per tant, un pis de 70 metres quadrats haurà d’abonar 700 euros l’any. L’executiu també està treballant a millorar l’accés a les informacions sobre els habitatges sense ocupar per poder fer inspeccions.