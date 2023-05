Rocío Martín: "El pitjor error de tot plegat és no utilitzar un fotoprotector cada dia de l'any"

Nuxe és una firma farmacèutica que amb el pas dels anys ha anat creixent dins el mercat de cosmètics. Nuxe ha assolit un compromís real amb la naturalesa. I és que la firma francesa, disponioble a la secció de perfumeria i parafarmàcia de Pyrénées Andorra, està del tot compromesa a preservar el planeta oferint tractaments de disseny ecològic, respectuosos amb la naturalesa des de la seva fórmula fins al seu embalatge passant pels processos de fabricació. A més, el 100% dels tractaments són vegetarians i el 90% són vegans i d'acord amb la filosofia vegana i la normativa europea, Nuxe no prova cap dels seus productes o ingredients en animals. En parlem amb la biòloga i Responsable de Formació NUXE Espanya, Rocío Martín.

Quines novetats presenta Nuxe per aquesta primavera i estiu?

Nuxe llança durant aquest maig dues novetats de la gamma facial multi correcció i lluminositat Prodigieuse® Boost que inclou el següent:

Sèrum lluminositat multi correcció destinat a tota mena de pell que només amb tres gotes dona lluminositat a la pell donant una imatge de pell llisa i radiant. Els seus actius d'origen natural són la vitamina C amb acció antiedat, antioxidant i lluminositat i l'àcid hialurònic amb acció hidratant i reafirmant.

Mascareta Detox Lluminositat: aquest el 'must have' per detoxificar la pell en només 5 minuts. Amb extractes cítrics i una textura evolutiva de gel, oli i llet detoxificant que neteja en profunditat tota classe de pell en poc temps.

Quines cures sobre la pell són imprescindibles durant la primavera i estiu?

Amb l'arribada de la primavera, els dies es fan més llargs i les altes temperatures són les protagonistes. Alhora, portem menys roba i estem més exposats als raigs del sol. La radiació solar incideix no només durant més hores sobre la nostra pell sinó també amb més intensitat durant aquesta època de l'any. Això augmenta el risc de cremades provocades pel sol i de contraure càncer de pell. Per una altra part, la falta de pluja augmenta els índexs de pol·lució a les ciutats i tots aquests factors, junt amb altres com l'estrès, l'alimentació o la falta de son és el que coneixem com 'exposoma'. Aquests són factors ambientals que afavoreixen la formació de radicals lliures, és a dir, substàncies que oxiden les nostres cèl·lules provocant l'envelliment prematur de la pell. Per tant, les rutines per tenir cura de la nostra pell durant aquesta època de l'any implica corregir, protegir i reparar.

Quin és el producte estrella de Nuxe i per quin motiu?

El producte estrella és Huile Prodigieuse®, l'icònic oli sec de Nuxe i de la cosmètica 'made in France'. El tractament de culte per a la pell i l'esperit que hidrata cara, cos, i cabell i els sublima amb un irresistible glow setinat amb una sensorialitat única gràcies a la seva textura de tacte sec, sense acabat greixós i les seves fragàncies addictives. Un èxit des de fa més de 30 anys.

Huile Prodigieuse® combina el poder de set olis vegetals amb propietats complementàries per la pell i cabell: oli de tsubaki (antiedat), oli d'argan (reparador), oli de macadàmia (nutritiu), oli de camèlia (hidratant), oli de borratja (allisant), oli d'avellana (protector) i oli d'ametlla dolça (suavitzant). Un còctel vegà d'una selecció d'olis vegetals amb gran afinitat per la pell i el cabell enriquit amb vitamina E antioxidant i amb un 98% d'ingredients d'origen natural.

Per a pells joves, quin consell donaries per endarrerir l'envelliment de la pell?

Per una pell jove en què pràcticament l'envelliment intrínsec no ha començat, el que podem fer és protegir la pell dels efectes de 'l'exposoma' que són els que desenvolupen un envelliment prematur extrínsec. Per això, el més important és l'ús d'antioxidants, hidratants i foto protecció.

Són els llavis els grans oblidats d'aquesta temporada de l'any?

Efectivament, en general només ens recordem de la cura dels llavis durant l'hivern, però durant la primavera i estiu hem de mantenir el nivell d'hidratació també sobre la pell dels llavis que es caracteritza per ser molt delicada. Hem d'aplicar protecció sobre els llavis tantes vegades com sigui necessari. Un dels nostres 'best-sellers' és el bàlsam reparador de llavis Reve® de mel amb un 100% d'ingredients d'origen natural com la mel i pròpolis.

Quins errors més comuns cometem quan volem tenir cura de la nostra pell?

El pitjor error de tot plegat és no utilitzar un fotoprotector cada dia de l'any. Podem invertir tot l'or del món en tractaments antiedat que si no emprem un protector solar com a últim pas i repetim l'acció cada dues hores no aconseguirem treure partit a l'eficàcia del tractament. Un altre dels errors més comuns és utilitzar productes que no són adequats a la tipologia de la nostra pell o a les nostres necessitats. El millor que podem fer és posar-nos en bones mans i deixar-se assessorar per un especialista en farmàcia.

Per què escollir Nuxe?

Nuxe és una marca francesa pionera en cosmètica d'origen natural que aposta per productes naturals i ecològics amb una sensorialitat única que fa de la nostra rutina de cura un veritable moment de plaer. El laboratori Nuxe combina els prodigis de la naturalesa i el despertar dels sentits amb l'eficàcia de la ciència gràcies a la investigació i experiència de més de 30 anys en I+D amb més de 40 patents que avalen la innovació i eficàcia dels seus productes creant tractaments de bellesa que ràpidament es converteixen en Best-Sellers. Una autèntica 'Love Brand'.