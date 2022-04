Ple total a les activitats de Pasqua d'Escaldes

Escaldes-EngordanyLes activitats organitzades pel comú d'Escaldes-Engordany amb motiu de les vacances escolars de Pasqua han exhaurit totes les places. Així ho han informat des de la corporació a través d'un comunicat, on manifesten que un total de 373 infants gaudeixen de la programació preparada pel departament d'Esports i el d'Infància.

Quant a les dinàmiques, el primer torn ha tingut 135 inscrits i el segon 118. Entre els participants, hi ha vuit infants procedents d'Ucraïna que han pogut prendre part de les iniciatives. Les activitats de Pasqua de caràcter esportiu van adreçades als infants de 6 a 14 anys i no només inclouen els campus esportius de futbol, bàsquet, tenis, patí, gimnàstica rítmica o boxa, sinó també activitats culturals com tallers d'escriptura, teatre i jocs de cooperació, entre altres. L'horari és de les 8.45 a les 20.15 hores, tenint en compte el servei de ludoteca i el dinar, que són opcionals.

Per altra banda, a L'Espai Lleure 1 s'han omplert totes les places, arribant als 120 infants. D'aquests, seixanta inscrits corresponen al primer torn (que té lloc de l'11 al 14 d'abril) mentre que els altres 60 corresponen al segon (del 19 al 22 d'abril). L'Espai Lleure s'adreça als infants de 3 a 5 anys. En aquest cas, entre les activitats programades hi ha una visita al CAEE o l'Espai Caldes, tallers de treballs manuals, jocs, i tallers de cuina, entre d'altres.

Per garantir l'accés de tots els infants al lleure, la corporació ha exonerat les activitats per als casos que ho requerien. Així doncs, el departament d'Esports ha concedit set exoneracions per un total de 796 euros mentre que en el cas de l'Espai Lleure 1 s'han ofert a tres infants.