Ple per veure el Ball de l'Ossa

EncampFins a 200 persones s'han reunit aquest dilluns a la tarda al Prat de l'Areny d'Encamp per gaudir de l'acte més tradicional del carnaval d'Encamp com és 'El Ball de l'Ossa', que s'ha pogut mantenir tot i les restriccions per la Covid-19, i la resta, l'ha pogut seguir en directe per internet. De fet, el conseller de Cultura i Afers Socials del comú, David Cruz, ha manifestat que no volien perdre aquest espectacle per la candidatura que tenen a la Unesco per esdevenir patrimoni cultural i immaterial. "És una forma de donar més patrimoni" i donar a conèixer un esdeveniment "que no volem perdre" perquè continuï "a la prosperitat". Tot i així, l'acte ha vist reduïda la seva representació, ha explicat el membre de la comissió de festes, Nelson Damas. "Nosaltres estem acostumats a tenir una col·laboració d'entre 30 i 60 persones" i aquest any s'ha hagut de fer una selecció de personal, ha matisat, afegint que a banda dels set comissionats, només han participat 8 persones més en l'acte.

Tot i les limitacions, les entrades per poder gaudir del 'Ball de l'Ossa' han estat exhaurides i fins i tot, algunes persones s'han aplegat als voltants de l'aparcament i d'altres en balcons per gaudir de l'espectacle. Enguany, el ball s'ha readaptat i tampoc hi ha hagut interacció amb el públic, que es trobava assegut en cadires amb la distància de seguretat corresponent. La representació ha estat protagonitzada pels dallaires, l'Ossa, els caçadors, els senyors i la Fregona. Tot i així, l'esperit de festa i el to burlesc dels protagonistes s'ha mantingut, de la mateixa manera que les baralles entre els dallaires, les quals han estat presents des de l'inici de l'espectacle. Finalment, com cada any, l'Ossa ha aparegut en escena per intentar agafar aliments del cistell i ha estat abatuda pels caçadors.

Durant l'espectacle, alguns dels aspectes que s'han criticat amb més contundència han estat relacionats amb la pandèmia, els youtubers o la situació dels temporers. De fet, la prohibició de festes pel Carnaval també ha format part de l'espectacle i amb humor, han insinuat que era el primer any que no hi havia cap coma etílic pel Carnaval d'Encamp.

Damas ha explicat que en un inici la intenció de la comissió era tirar endavant tot el Carnaval d'Encamp, però a mitjans de gener van decidir fer només l'Ossa i a última hora, es van afegir espectacles infantils pels més petits de la parròquia. De fet, ha comentat que durant els assajos i les trobades, "ens cribràvem per evitar contagiar-nos i la propagació del virus". En la mateixa línia, Cruz ha explicat que s'han hagut d'anul·lar molts actes com els contrabandistes, la matança o la penjada i despenjada del carnestoltes. En aquest sentit, el conseller ha volgut agrair al poble d'Encamp la bona rebuda que han tingut les poques activitats que s'han fet, com també el respecte que hi ha hagut per seguir les mesures. Cal recordar, que aquest dimarts dia 17 finalitza el termini per participar en el concurs de disfresses virtual que ha organitzat el comú.