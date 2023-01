Pokemon i Tamagotchi es converteixen en les joguines estrella d'aquest Nadal

Comença la recta final d'aquest Nadal i això representa que es va acostant la nit més màgica de l'any: la nit de reis. Els més petits comencen a tenir els nervis a flor de pell davant la visita dels Reis d'Orient el pròxim dijous 5 de gener. Alguns encara van fent modificacions a la seva carta de desitjos i d'altres ja tenen molt clar el que volen des de fa dies.

Pyrénées Andorra ja fa dies que és el centre de totes les mirades, sobretot la secció de joguines la qual aglutina totes les tendències del moment. De fet, ja es pot dir que els reis entre les joguines són el Pokemon i el Tamagotchi. Són dos dels personatges més demanats d'aquest Nadal i algun d'ells ja està esgotat.

La casa de nines de Gabby és un altre de les joguines més sol·licitades que també tens disponible a la secció de joguines dels grans magatzems. De la mateixa manera que ho són els personatges de plàstic tou SuperThings. Els clàssics continuen tenint molta sortida entre el públic més petit (i no tan petit també). Jocs de construcció com Lego, jocs de taula, com ara, Cluedo, Monopoly, Taboo, Risk i les tradicionals bicicletes són les joguines que mai fallen i sempre acaben tenint presència a la carta que enviem als Reis d'Orient.

Els infants que ho desitgin podran dipositar la seva carta (que també s'inclou en el catàleg) als patges reials que fins al 4 de gener de les cinc de la tarda a les vuit del vespre els trobaràs passejant pel centre.