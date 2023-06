La policia inicia una campanya de controls centrada en motocicletes i ciclomotors

Andorra la VellaLa policia posa en marxa aquest dimarts una nova campanya de seguretat en el trànsit adreçada a conductors de ciclomotors i motocicletes. L’objectiu de la campanya, que s’allargarà durant dotze dies, fins al 17 de juny, és controlar les condicions administratives i tècniques dels vehicles, així com detectar imprudències o infraccions en la conducció per tal d’evitar accidents, informen des del cos d'ordre.

I és que amb l’arribada del bon temps, creix de forma notòria la utilització d’aquests mitjans de transport. Es tracta d’un augment que acostuma a generar de forma paral·lela un increment de les intervencions per accidents amb ferits i de les queixes per sorolls a la via pública, afegeixen en un comunicat. Aquest és, per tant, un dels períodes més crítics pel que fa a l’accidentalitat a les carreteres. A més, cal tenir en compte que els conductors de ciclomotors i motocicletes són més vulnerables. Per aquest motiu, i per incidir en la prevenció i la bona convivència de tota mena de vehicles a la xarxa viària, es realitzaran controls específics tant en vies urbanes com interurbanes.

La policia remarca que es verificarà, entre d’altres, que no emetin sorolls, gasos i contaminants superiors als establerts en el reglament; que es disposi de permís de conduir, assegurança, distintiu de la ITV vigent; que els pneumàtics, tubs d’escapament i retrovisors estiguin en bon estat, que es compleixi la normativa quant al transport de passatgers; que es facin servir guants i cascs homologats degudament cordats; i que es respectin totes les normes que preveu el Codi de la Circulació pel que fa a límits de velocitat, senyals i avançaments per garantir una conducció correcta.