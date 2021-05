La policia investiga una agressió en ple centre de Sant Julià

Andorra la VellaLa policia investiga una presumpta agressió que ha tingut lloc aquest diumenge al matí a Sant Julià de Lòria, en ple centre. La policia ha confirmat que han estat requerits cap a les onze del matí per aquests fets i que s'ha obert una investigació per esclarir-los. En els fets estan implicats dos homes i sembla que un dels dos hauria agredit l'altre amb contundència, la qual cosa ha obligat a traslladar la víctima a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, on està sent atès. De moment, es desconeixen els motius pels quals hauria tingut lloc aquesta agressió.

