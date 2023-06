La policia es reforça amb un nou agent per al grup Tedax

Andorra la VellaEl grup Tedax-NRBQ del Cos de Policia disposarà a partir d'ara d'un nou efectiu després que un dels agents hagi superat el curs de nou mesos que s'imparteix al Centro de Adiestramiento en Desactivación de Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (CADEX-NRBQ) a Valdemoro, Madrid.

Es tracta d'un curs dur i exigent amb què es garanteix un coneixement complet i exhaustiu d'una especialitat que requereix una alta qualificació tècnica. El CADEX-NRBQ és un centre de prestigi internacional on es formen guàrdies civils i membres de l'exèrcit espanyol i d'altres cossos policials estrangers. De fet, els especialistes en desactivació d'explosius de la Policia sempre s'han format en aquest centre. Han estat un total de 13 les darreres tres dècades.

Amb la incorporació d'aquest nou tècnic especialista, que haurà de passar un any de prova, l'actual grup Tedax-NRBQ de la policia estarà format per un comandament i cinc agents.

Entre les diverses tasques que efectua el grup, destaca la gestió de qualsevol amenaça amb implicació d'artefactes explosius o relacionada amb defensa nuclear, radiològica biològica i química; el control de tot el material explosiu que s'utilitza al país, des de l'emmagatzematge fins al lloc on es farà servir, ja siguin estacions d'esquí, obres públiques o privades; la destrucció d'explosiu sobrant o en males condicions; així com la supervisió de la destrucció del material explosiu per part de les pistes un cop acaba la temporada d'hivern. També s'encarrega de controlar i verificar l'ús adequat de material pirotècnic, de supervisar la seguretat en esdeveniments i de la protecció de personalitats andorranes i estrangeres que visiten el Principat. A més, el grup Tedax-NRBQ també es fa càrrec de tota la revisió del subsol del país.