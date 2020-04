La policia reforça la presència a la xarxa viària

A causa de la mala praxi d'algunes persones, el Cos de Policia ha emès un comunicat en el qual informa d'un increment dels controls de les autoritats en el marc de les mesures preventives de confinament social arran de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, aquest cap de setmana s'ha reforçat la presència d'agents de policia a la xarxa viària, així com en camins de muntanya, zones d'esbarjo o punts susceptibles de trànsit de persones.



L'augment d'aquests controls són deguts a les indicacions rebudes pel Govern, en què es recomana a la ciutadania que restés confinada als seus domicilis per tal d'evitar un major nombre de contagis, així com un col·lapse del sistema sanitari.



Per aquesta mateixa raó, des del Cos de Policia han recordat que el trànsit de persones està limitat pels diferents decrets governamentals, per la qual cosa es recomana seguir en tot moment les indicacions que es facin arribar des del Govern.

651x366 Efectius policials, aquest dissabte. / POLICIA D'ANDORRA Efectius policials, aquest dissabte. / POLICIA D'ANDORRA