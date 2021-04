Portes obertes i activitats a la Llacuna per la Setmana de la creativitat

Andorra la VellaLes portes de les escoles artístiques del Centre cultural la Llacuna (Escola d’art, Institut de música i Aula de teatre i dansa) tornen a obrir-se a tothom entre el 19 i el 23 d’abril per celebrar la Setmana de la creativitat, uns dies durant els quals professors i alumnes mostren l’extensa i diversa activitat que hi fan. El programa, que es recupera després d’un any en blanc (l’edició del 2020 no es va celebrar a causa del confinament per la Covid-19), preveu un llarg reguitzell d’activitats per tots els públics i adaptades a les exigències sanitàries, amb aforaments limitats i distància de seguretat.

L’esdeveniment, que commemora el Dia mundial de la creativitat i la innovació que va declarar l’organització de les Nacions Unides per a cada 21 d’abril, té per objectiu donar a conèixer les instal·lacions i l’oferta formativa de les escoles artístiques.

Aquest és el cinquè curs que l’equip de docents ha preparat un programa variat perquè els assistents, tant alumnes del Centre cultural com el gran públic, s’endinsin en les diferents disciplines artístiques i experimentin en allò que més els crida l’atenció. Així doncs, hi haurà des de tallers per aprendre a condicionar l’acústica de les sales, fins a classes per fer creacions amb fang, vidre, joieria, pintura mural, fotografia, gravat o fusteria, tallers de percussió basca amb la introducció al txapalata, xerrades sobre òpera, activitats de ràdio teatre i classes obertes de dansa.

Entre el programa també destaquen propostes fora de les aules, com l’espectacle de microteatre 'Les Molt Il·lustres', amb Elena de Santiago i Meritxell Díaz (el dilluns 19, a les 18.30 i les 20 hores, a la plaça Guillemó); l’exposició fotogràfica 'Migrar la mirada', sobre la tècnica de la doble exposició i curada Pablo Giori (vestíbul del Centre cultural i la sala B’Art a partir del dijous 23); una activitat al carrer per animar els joves de 13 a 17 anys a pintar amb cavallet (dijous 23 de les 18 a les 20 hores a la plaça Guillemó); i el concert de Sant Jordi amb els diferents conjunts instrumentals i grups de cambra de l’Institut de música (el divendres 23 a les 19 hores a l’auditori del Centre de congressos).

El vessant artístic de la pandèmia

Les tres escoles artístiques de la Llacuna (Escola d’art, Aula de teatre i dansa i Institut de Música), a més, han volgut sortir aquest any al carrer amb una activitat conjunta que parla sobre la pandèmia. Batejada com 'Vertebrand', consisteix en la creació i muntatge d’una escultura feta pels alumnes de l’Escola d’art, amb la fusió de la dansa i la interpretació i una intervenció musical de Lluís Casahuga, docent del centre. L’acció, que es representarà el dimecres 21 d’abril a les 19 hores a la plaça Guillemó, parla de la reclusió obligada per la pandèmia, la posterior sortida a l’exterior amb distanciament social i la unió de forces de la societat científica, sanitària i civil per lluitar contra el virus.