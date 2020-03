La premsa portuguesa es fa ressò del cas del treballador sense contracte d'Auvinyà

La gravetat dels fets no ha passat per alt als mitjans de comunicació de Portugal. El cas del Julio, l’empleat portuguès que ha estat treballant 12 anys sense contracte a una explotació agrícola d’Auvinyà, ha estat recollit per la premsa digital, impresa i audiovisual del país lusità.

En un teletip emès per l’agència LUSA, s’informa que el conseller de les comunitats portugueses a Andorra, José Costa Gonçalves, no ha volgut comentar el cas. La mateixa agència informa que ha intentat parlar també amb el cònsol honorari, José Manuel Silva, tot i que sense èxit.