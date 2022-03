'Posa-li ous' i sigues solidari!

Andorra la VellaEls ous són un dels aliments que quedaven prohibits durant la Quaresma -època en què antigament tampoc es podia menjar carn-, així que el dia de Pasqua era una jornada molt esperada perquè tornaven a estar presents a totes les taules. Aquest costum, propi de la tradició cristiana, va adaptar-se amb els anys i les pastisseries d'arreu d'Europa van crear els populars ous de xocolata de Pasqua. Així doncs, per Setmana Santa (i dies abans) no poden faltar a casa nostra i per això, el supermercat de Pyrénées Andorra s'omple d'ous de les millors cases xocolateres i pastisseries.

Per a l'ocasió, el forn Espícula de Pyrénées Andorra ha dissenyat els 'ous solidaris', de gran mida i decorats amb pollets, plomalls i llaminadures, propis d'aquesta època. Els beneficis recaptats amb la seva venda estaran destinats a l'ajuda de les famílies refugiades d'Ucraïna. Hi ha dues varietats d'ous solidaris: de xocolata blanca i amb llet, i es pot escollir entre la que més t'agradi. En el seu interior, els infants -i no tan nens- hi trobaran una sorpresa! Si trenques l'ou, a dins hi ha llaminadures i un petit joc de construcció amb el qual podràs demanar un desig.

Fes també el mico!

Durant aquests dies, Espícula de Pyrénées Andorra també ofereix als seus clients el tradicional mico, o rotllet de Pasqua. Aquesta és, de fet, la versió original de la mona, un dolç similar al tortell de reis, recobert amb sucre i anís i que com mana el costum, havia de portar tants ous com anys tingués el fillol. Es pot encarregar amb una antelació de 48 hores, ja que són acabats de fet i superflonges, com es pot comprovar al mateix vídeo que ha penjat el forner d'Espícula, Jordi Morera.