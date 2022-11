Posa’t en forma amb la youtuber Patry Jordan

La youtuber catalana Patry Jordan visita, aquest dimarts, Pyrénées Andorra per estar ben aprop, encara que sigui per una estona, dels seus seguidors. Una oportunitat perquè els seus fans puguin intercanviar opinions i resoldre dubtes amb la que és la icona més destacada del món fitness virtual.

A partir de les 17:30 h d'aquest 15 de novembre, Patry Jordan estarà a la rotonda de la planta baixa de Pyrénées Andorra per presentar els productes FitFiu Fitness de la que és imatge des de fa poc més d'un any. Segons confirma Jordan, el material FitFiu Fitness és un complement ideal per aconseguir la millor versió d'un mateix i amb la facilitat que tots els exercicis es poden fer des de casa. D'aquí que la influencer asseguri que "no hi ha excuses per entrenar amb nosaltres, ja que ho posem superfàcil".

Patry Jordan ha estat una de les protagonistes de la revista dels Beauty Days de Pyrénées Andorra . A l'entrevista feta per l'ocasió, la influencer manifestava que "mai hi ha excusa per entrenar amb nosaltres, ja que ho posem súper fàcil, amb molt poc material pots assolir el teu objectiu i l'únic que has de deixar a un costat són les excuses".