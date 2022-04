Posar benzina ja surt més barat a Espanya

Andorra la VellaLa invasió de Rússia a Ucraïna ha accentuat un augment en el preu dels carburants que ja s'anava produint amb anterioritat arran del decreixement continuat durant els darrers anys de l'extracció del cru. Malgrat que darrerament els imports s'estan estabilitzant, el cost de posar benzina a Andorra se situa al voltant d'1,60 euros, tant pel que fa al dièsel com a la gasolina de 95 octans, i aquest fet està provocant que ja no surti a compte proveir-se de carburant al Principat, i molt menys omplir el dipòsit.

Sens dubte, la decisió del Govern espanyol de bonificar els carburants amb 20 cèntims per litre a tota la població suposa un motiu més per decantar-se per posar benzina al país veí del sud. De fet, en algunes estacions de servei catalanes 'low cost' l'import per litre està fixat en 1,47 euros -aplicant el descompte-, el que representa tretze cèntims de diferència respecte d'Andorra.

És important destacar, però, que la bonificació espanyola finalitzarà el proper 30 de juny, moment en el qual s'espera que el Principat torni a gaudir d'una diferència de preu en positiu. També cal tenir en compte que en benzineres espanyoles com Repsol, el preu per litre se situa entre 1,82 i 1,85 euros. Per tant, descomptant els 20 cèntims de bonificació la diferència es decanta cap al costat andorrà en dos cèntims per litre.