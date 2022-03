Omplir el dipòsit a Andorra ja no surt tant a compte amb la bonificació espanyola

Andorra la VellaEspanya bonificarà els carburants amb 20 cèntims per litre a tota la població cada cop que omplin el dipòsit. Fa dies que l'executiu espanyol treballa en aquest pla –que entrarà en vigor l'1 d'abril i s'allargarà fins al 30 de juny– per fer front a les conseqüències que la invasió russa està tenint a Europa, en particular sobre els preus de l'energia i els carburants, que aquest últim mes han registrat rècords històrics. La mesura per bonificar els preus dels combustibles s'aplicarà quan els consumidors omplin el dipòsit a la gasolinera. De la mateixa manera que en el sector dels transports , el cost es repartirà entre l'Estat –que assumirà 15 cèntims– i les empreses petrolieres –que n'assumiran 5 més–.

En el cas d'Andorra, el Govern no planteja subvencionar el preu dels carburants a la població general perquè considera que el marge de competitivitat amb els països de l'entorn continua sent beneficiós pels residents del país. Ara bé, la bonificació espanyola provocarà que els imports entre els dos territoris estiguin a pocs cèntims de diferència. De fet, actualment al Principat la gasolina de 95 octans i el dièsel es paguen a 1,59 euros el litre, mentre que els imports a Espanya -sense bonificar- ascendeixen fins als 1,86 i 1,87 euros respectivament.

Tenint en consideració la rebaixa de 20 cèntims a l'Estat espanyol, els preus davallaran fins als 1,66 euros en el cas de la gasolina de 95 octans i als 1,67 euros en el dièsel, fet que provocarà que només hi hagi una diferència d'entre 7 i 8 cèntims per litre a banda i banda de la frontera, quantitat suficient perquè accedir a Andorra per omplir el dipòsit ja no surti tant a compte com tradicionalment. Els motius s'accentuen quan proveir-se de 50 litres només suposarà uns 3,5 euros de diferència, ja que al Principat l'usuari paga 79,5 euros i a partir de l'abril a Espanya haurà de satisfer 83.

Un dels arguments exposats per l'executiu per tal de no aplicar bonificacions als residents andorrans és que la capacitat fiscal d'Andorra per a poder fer descomptes és molt inferior a la dels països veïns, ja que per exemple a França el govern gal podria rebaixar fins a 15 cèntims l'import del carburant sense perdre marge de benefici en relació amb el que tenia abans de la crisi. Cal recordar, però, que el Govern sí que aplica devolucions d'entre 0,16 i 0,20 cèntims per litre al carburant dels transportistes i taxistes.