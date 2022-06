Posem tota la carn a la graella!!

La barbacoa és un mètode de cocció prehispànic que consistia a formar un forat a terra, escalfar-lo amb brases de llenya i col·locar pedres per cuinar a altes temperatures. Sobre aquestes mateixes pedres es posava la carn que s'havia de cuinar coberta amb fulles de plàtan. Fet aquest procés, la carn embolicada amb fulles eren enterrades sota terra i es deixaven durant un temps llarg perquè s'anessin cuinant. En un inici, sota aquest sistema es cuinaven només aus i peix, però amb el temps es van introduir la carn. De fet, avui dia quan fem una barbacoa els ingredients que acabem cuinant són costelles de corder, botiffara, entrecots, hamburgueses, xistorra...

Dins la nostra cultura, la barbacoa l'atribuïm a un acte social en què ens reunim tots al votant del foc i fem petar la xerrada amb els amics o familiars mentre el foc va prenent forma i passem a fer la carn. Amb el pas dels anys, el món de la barbacoa ha anat evolucionant de tal manera que avui dia ja tenim al mercat barbacoes de gas, carbó, elèctriques i portàtils. Aquest és el cas de les barbacoes Weber que ja pots trobar a Pyrénées Andorra .

Ara ja tenim la barbacoa, però ens faltarà la matèria primera. A Pyrénées Alimentació trobaràs la carn perfecta per poder estrenar la teva barbacoa. A més, si vols sorprendre els teus comensals, a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra trobaràs hamburgueses veganes, carn ecològica, de bou, vedella o de xai. Tot un gran assortit per fer una barbacoa per llepar-se els dits.

Ara ja saps on trobar dels ingredients bàsics per celebrar una bona barbacoa. Només t'has d'arribar fins a Pyrénées Andorra per fer-te amb ells i trobar dia per convidar a casa amics o familiars i passar una bona estona.