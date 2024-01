Possibles nevades febles diumenge a la nit a cotes altes

Andorra la VellaDemà serà un dia marcat per l’estabilitat meteorològica, tot i que hi haurà presència de núvols alts que en alguns moments poden ser més densos, segons el Servei Meteorològic Nacional. Al vespre s’espera l’arribada d’un front càlid desgastat provinent de la pertorbació de l’Atlàntic coneguda com a “Hipólito”. Aquest front portarà núvols baixos als cims i precipitacions. Es calcula que seran de neu a cotes altes, fonamentalment a partir dels 2.100 metres.

El vent serà feble de component oest. Temperatures mínimes previstes de 2ºC a Andorra la Vella, -1ºC a 1500 metres i -1ºC al Pas de la Casa. Les temperatures màximes seran de 14ºC a Andorra la Vella, 12ºC a 1500 metres i 3ºC al Pas de la Casa. La isoterma de 0ºC se situarà a 3000 metres al migdia i a 2600 metres a la nit.