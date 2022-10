Les postres més dolces de la tardor

Saps perquè la nit del 31 d'octubre mengem castanyes i panellets? Hi ha diferents versions que ho expliquen, però la que més s'ajusta al nostre temps té a veure amb l'ofici del campaner. Per Tots Sants, els campaners havien de tocar a difunts durant tota la nit. Una feina feixuga i que es feia sota el fred (ara amb el canvi climàtic la cosa ja no és ben bé així). Per tal de suportar-ho millor, els veïns dels pobles amb campanar s'atansaven a l'església per portar queviures, entre ells, castanyes, moniatos i panellets. Amb el pas dels anys, aquesta tasca ja s'ha perdut, però és un dia de trobada familiar o amb amics en què els productes protagonistes són els que hem anomenat anteriorment.

El forn de l'Espícula ho té tot a punt perquè ja puguis fer la teva comanda i no quedar-te sense panellets aquests pròxims dies. Si no ets tan previsor, en el mateix punt de venda podràs adquirir un bon grapat de panellets i celebrar Tots Sants com marca la tradició.

Els panellets de pinyons no fallen mai, però a l'Espícula en trobaràs d'altres varietats, com ara, de coco, llima, xocolata, entre altres.

Panellets de l'Espícula

Els panellets de Tots Sants es poden comprar directament a l'Espícula de Pyrénées Andorra o bé fent la comanda trucant al 880.457.