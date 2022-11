Preocupació per l'arribada en massa de temporers sense garanties de trobar feina

Andorra la VellaPreocupació entre la ciutadania per l'arribada massiva de temporers en cerca de feina al país. Un àudio que s'ha fet viral a través de les xarxes socials denuncia que les empreses estan rebent fins a cinquanta currículums per dia de possibles treballadors forans i alerten que aquest fet pot suposar un problema, ja que "no hi ha la quantitat de llocs necessaris per allotjar a totes les persones que intenten trobar feina a Andorra".

A més, afirmen que els dona "pànic" la situació i el que pot acabar passant perquè, asseguren, "ja s'ha vist gent dormint al carrer". I demanen que es faci difusió del missatge per frenar l'arribada de més persones amb la il·lusió de trobar treball i acabin trobant una situació "que no s'esperen".