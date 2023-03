Prepara la moto per primavera

Oficialment, queden pocs dies per deixar l'hivern enrere i entrar de ple a la primavera. Aquesta informació fa aixecar els ànims a molts, sobretot, a aquells que els agrada anar en moto i dediquen el seu temps lliure a fer sortides amb ella. Però per circular amb seguretat durant la primavera cal que primer fem una revisió a fons de la nostra moto.

Pyrénées Motors s'ocupa de posar a punt la teva moto abans que comencis a fer llargs trajectes tant per muntanya com per carretera. Els professionals del taller de Pyrénées Motors reben formació constant a les escoles tècniques de cada marca per oferir un servei més que òptim. A més, el taller del centre compta amb les eines específiques de cada model de moto. Això sí, abans d'arribar-te al taller has de demanar cita prèvia.

Els imprescindibles

Ets conscient de tots els factors a tenir en compte a l'hora de posar la moto a punt abans de treure-la a la carretera? Primer de tot, mirar la bateria. En el cas que la moto hagi estat alguns mesos parada, caldrà revisar bé el seu estat i la càrrega. També s'ha de tenir especial atenció en la pressió dels pneumàtics igual que en els frens. A la llista de coses a tenir en compte caldrà comprovar l'estat i nivell d'oli i revisar bé les suspensions de la moto.