Presència andorrana a la festa major de Viana do Castelo

Andorra la VellaLa festa major de Viana do Castelo coneguda com la Romaria da Senhora d'Agonia tindrà enguany presència andorrana de la mà del Grup de Folklore Casa de Portugal. La cercavila de la Mordomia de dijous vinent, 18 d'agost, integrat per 709 noies abillades amb el vestit tradicional, amb una edat mitjana de 32 anys, comptarà amb la presència de 8 membres del Grup de Folklore Casa de Portugal a més a més de 3 dones residents al Principat.

Els 11 membres portaran el nom d'Andorra juntament amb els països: França amb 22 representants, Luxemburg amb 13 representants, Regne Unit amb 2 i Espanya i Suïssa amb una representant i les restants 659 de Portugal. Les Mordomas del Grup de Folklore Casa de Portugal duran el vestit tradicional de festa "Lavradeira" representant la pubilla encarregada d'organitzar la festa major del poble i de "Morgada" en les diferents variants representant la dona cap de casa amb gran poder adquisitiu i casa "farta".

Enguany s'ha batut tots els rècords d'inscripcions, segons l'organització, per participar en la desfilada de la Mordomia després de dos anys de parada a causa de la pandèmia. L'any 2019, Conxita Marsol, cònsol major d'Andorra la vella, va poder gaudir d'aquest esdeveniment assistint in situ a la Romaria d'Agonia.