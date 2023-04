La primavera implosiona a Epizen

L'arribada de la primavera ve associada a moltes coses, però la que més ens agrada és que els dies s'allarguen més degut al canvi d'horari d'estiu. Per a molts, només amb aquest canvi els venen ganes de fer moltes coses, com ara, socialitzar més i passar més estona fora de casa per aprofitar el dia.

En el cas d'Epizen, la primavera ha provocat una implosió a l'interior del centre comercial que presenta algunes novetats de cara als seus clients. Una d'elles és la creació de la zona per als més petits. Just davant la botiga d'IO:Electro&Home s'ha condicionat un espai perquè les famílies amb infants puguin dedicar una estona als seus fills pintant o llegint. Una zona que convida a fer un petit parèntesi a la jornada de compres per després donar-li continuïtat. Alhora, per donar una millor atenció al públic, Epizen té previst obrir un punt d'informació perquè els clients estiguin assabentats de tots els negocis que aglutina el centre comercial i d'on es troben ubicats. A més, en aquest mateix indret, l'usuari rebrà informació de tots els avantatges que pot obtenir donant-se d'alta a My Pyri i de les diferents activacions disponibles al mateix centre.

Noves marques i promocions per Setmana Santa

Per donar la benvinguda a la primavera, les botigues Iblú, òptica Andorra i IO:Electro&Home tenen novetats pels seus clients. En el primer cas, Iblú, òptica Andorra incorpora una nova marca d'ulleres. A partir d'avui Oliver Peoples s'instal·la a l'òptica donant-li aquest caire vintage a través de les muntures de la firma. Ara que disposarem de més hores de llum és un bon moment per lluir unes ulleres de sol modernes que marquen un estil propi.

Per altra banda, IO:Electro&Home llança un nou catàleg amb promocions especials de Setmana Santa. Fins al 19 d'abril pots aprofitar-te de fins al 30% de descompte en productes de telefonia, informàtica, imatge i so, fotografia, gaming, jardí, salut sexual, cura personal i petit i gran electrodomèstic.

I això només és l'inici de tot plegat. I és que des d'Epizen informen que en els pròxims dies encara hi haurà més novetats perquè la primavera acabi fent implosió a l'interior d'Epizen. T'ho perdràs?