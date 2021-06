La primera torre del Clot d'Emprivat en arribar als 20 pisos

Escaldes-EngordanyEl passat divendres es va coronar la primera torre de la zona del Clot d'Emprivat, un edifici de 20 plantes, que esdevé el més alt del Principat. Divuit mesos ha costat pujar l'estructura de l'edifici. El novembre del 2019 s'iniciaven les obres de construcció amb l'excavació de la parcel·la. Avui, un any i mig després, l'edifici ja té l'estructura finalitzada, tal com informen des de Molines Patrimonis.

La següent fase constructiva és, d'una banda, acabar les instal·lacions, i de l'altra, finalitzar de la façana. Cal esmentar que paral·lelament a l'aixecament de l'estructura, ja s'ha estat treballant en el revestiment de la façana amb l'objectiu de reduir el màxim possible tant el temps d'execució com l'impacte que un edifici d'aquesta envergadura sense finalitzar pot provocar, indiquen a través d'un comunicat. Es calcula que la façana estarà finalitzada a principis del 2022.

Segons emfasitzen els promotors, 'La Torre' és el primer edifici d'Andorra en adoptar un sistema constructiu que permet minimitzar el temps de construcció utilitzant panells predissenyats a fàbrica. Així, es pot muntar tot fàcilment des de l'interior. El material que s'utilitza per al seu revestiment és el Dekton. Es tracta d'un nou tipus de superfície ultra compactada que es fabrica barrejant matèries primeres. És un producte amb una alta resistència al foc i a la calor, que fa que el material no es degradi amb el pas del temps i és idoni per a zones fredes, ja que resisteix molt bé el xoc tèrmic.

Pel que respecta a les instal·lacions, s'han seguit alts estàndards d'eficiència energètica. En l'àmbit tecnològic, s'incorporen solucions de domòtica que permeten el control remot de les prestacions habituals, informen els promotors.

El 90% del centenar de treballadors d'aquesta important obra al centre d'Escaldes-Engordany pertanyen a empreses del país. El 10% restant, per raons tècniques, han estat contractats fora del Principat per les necessitats pròpies de l'obra que no es podien satisfer des del país, com per exemple, el muntatge de la façana.

'La Torre', no solament disposa de pisos a la venda. Cal recordar que també tindrà una part destinada al lloguer: seran 21 habitatges d'entre 80 i 100 metres quadrats, amb dues i tres habitacions.