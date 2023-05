Carles Moya: "La principal funció dels productes cosmètics fets amb cànnabis inclouen propietats, com ara, antioxidants, antibacterianes i antiinflamatòries"

Pyrénées Andorra disposa d'una àmplia gamma de productes de cosmètica i alta cosmètica, com ara, Kannaby. La firma de recent creació utilitza un component què és comú amb tots els productes de Kannaby. Aquest és el CBD, també conegut com a cannabidiol. Es tracta d'un principi actiu de la planta de cànnabis que no té efectes psicoactius, però sí terapèutics sense efectes secundaris. Avui parlem de Kannaby amb el director comercial de Pasteur Group (importadora oficial de Kannaby a Andorra), Carles Moya.

D'on neix i amb quina necessitat la marca Kannaby?

Neix en època pandèmica veient que la majoria de gent volia sortir amb bon aspecte a les videoconferències, xarxes socials... Vàrem fer força amb el CBD que ja comptava amb recorregut als Estats Units i vàrem voler complementar-ho amb l'estètica fent un producte d'alta cosmètica.

Quins beneficis aporta el cànnabis dins la cosmètica?

La principal funció dels productes cosmètics fets amb cànnabis inclouen propietats, com ara, antioxidants, antibacterianes i antiinflamatòries.

Què és el CBD i com actua sobre la nostra pell?

El cannabidiol, conegut com a CBD, és el principal component del cànnabis. Està present a la flor i es tracta d'un compost natural no psicoactiu o psicotròpic amb un potencial terapèutic potent. L'oli de cànnabis ric amb CBD és antiinflamatori, aporta lluminositat i ens protegeix dels agents exteriors.

El cos necessita suficient aportació d'antioxidants per mantenir una pell sana. Aquests antioxidants tenen un paper clau en la prevenció de l'oxidació. Alhora, són beneficiosos per protegir la nostra pell dels radicals lliures. A més, ajuden a controlar la sensació i l'aspecte de la pell. La investigació ha demostrat que el CBD consisteix en característiques antioxidants.

Quin és el producte estrella de la marca Kannaby i quin motiu ho explica?

És el conjunt dels tres productes el que fan que sigui únic. És la fórmula magistral.

Els productes són aptes per a totes les edats?

Sí, són aptes per a totes les edats tenint en compte que als menors de 18 anys no els fa falta aquest tipus de productes.

Kannaby es defineix com a marca d'alta cosmètica. Què vol dir això?

Gràcies a la seva composició, la seva efectivitat i el seu packaging el fan un producte d'alta cosmètica sent únic en el mercat fins avui dia, ja que un producte d'aquestes característiques com el CBD no existeix.