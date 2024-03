Prohibida la caça a la zona pròxima al pont Tibetà

Andorra la VellaEl Govern ha decidit avançar, per seguretat i a demanda del Comú de Canillo, la prohibició de la pràctica de la caça a la zona pròxima a la passarel·la Tibetana de la Vall del Riu en vista a la decisió d'obrir el pont als visitants aquest dijous. S'evita així el potencial risc per als usuaris de la instal·lació per la presència de caçadors a la zona. L'executiu ha modificat el quadre de prohibicions de caça, per incloure la del Pont Tibetà a partir d'avui, i queda de la forma següent: