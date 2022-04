El projecte MovLav continua amb un concurs de skateboarding i un GrandPrix

Sant Julià de LòriaEl projecte MovLav, impulsat pel comú de Sant Julià de Lòria, portarà a terme un concurs de skateboarding per joves a partir de 8 anys aquest dissabte 9 d'abril a les 15.30 hores al parc Prat del Senzill de Sant Julià de Lòria. A més, el diumenge 10 a la cota 1.600 de Naturland es disputarà un GranPrix per joves a partir de 8 anys a les 11.30 hores.

Pel que fa al concurs de skateboarding, serà de participació lliure on es busquen els millors skaters del dia en categoria noi i noia, així com al patinador més jove i el més vell. El dinamitzador del torneig centrarà l'atenció en un mòdul concret del skatepark i els jutges aniran indicant quins són els millors trucs premiats. La jornada estarà amenitzada amb música, concert en directe i un berenar de la mà de Telepizza.

D'altra banda, el diumenge a Naturland s'efectuarà un concurs d'habilitats amb proves en l'àmbit natural que els participants hauran de passar en el millor temps possible o amb els menors errors. La participació serà individual i per joves més grans de 8 anys i es realitzaran dues divisions del concurs per edats: de 8 a 15 anys i un altre per majors de 16 anys.

El guanyador del concurs de skateboarding gaudirà de material de skate de la mà de l'espònsor KILVIL i el guanyador del Gran Prix gaudirà de quatre entrades, cedides per Naturland, per tota la família. Els dos esdeveniments seran totalment gratuïts i aptes per famílies. El procés d'inscripció estarà obert fins al dia de concurs. Cal recordar que les Olimpíades Culturals del projecte MovLav duraran fins al 29 d'abril.