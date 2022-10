Promocions i sessions de bellesa perquè et cuidis durant aquesta tardor

Ha arribat un dels moments que estaves esperant. Després de l'estiu en què hem estat exposats als raigs solars toca fer algun tractament facial, per exemple, per tractar aquelles petites taques a la pell provocades pel sol o per donar-li més hidratació. El mateix passa amb la resta del nostre cos. Són algunes accions que s'han de fer després de l'estiu i començar a preparar la nostra pell per l'hivern. Pyrénées Andorra ho sap i per això des d'avui i fins al pròxim 23 d'octubre, posa en marxa els 'Beauty Days' oferint un 20% de descompte a les seccions de perfumeria i parafarmàcia, a més d'altres promocions relacionades amb tractaments de bellesa.

Per aquests dies, Pyrénées Andorra t'acosta la revista dels 'Beauty Days' perquè estiguis assabentada de les darreres novetats quant a maquillatge, productes cosmètics, perfums, entre altres. En ella també descobriràs la selecció que ha fet els grans magatzems en marques prèmium i de cosmètica natural i ecològica.

Fins al 23 d'octubre a l’Espai Beauty podràs gaudir de diferents promocions que s’acumulen al 10% de la teva targeta My Pyri. Per exemple, per una manicura més una pedicura obtindràs un 10% addicional o si contractes un pack de tractaments facials i/o corporals, Pyrénées Andorra et regala una sessió addicional. A més, també a l'Espai Beauty gaudiràs de promocions en tractaments Indiba.

SESSIONS DE BELLESA

Per aquests 'Beauty Days', Pyrénées Andorra també ha preparat un seguit de sessions de bellesa perquè tinguis una experiència única aprenent dels millors professionals.

Dijous 6 d’octubre a les 18:30h amb Foreo - “Realça la teva bellesa natural i el teu ritual de cura amb Foreo"

Dilluns 10 d’octubre a les 18:30h amb Medik8 - “Prepara la teva pell per l'hivern”

Dimarts 11 d’octubre a les 18:30h amb Esthederm - “L’importància d’una bona neteja”

Dimecres 12 d’octubre a les 18:30h amb Nuxe - “Gym facial i tractaments antiedat amb Nuxe”

Dijous 13 d’octubre a les 18:30h amb Esthederm - “Recupera la teva pell després de l'estiu amb la gamma d'àcid hialurònic”

Dilluns 17 a les 18:30h i a les 19:15h amb Boutijour - “The Lifting Theory amb Gua Sha”

Dimarts 18 a les 18:30h amb Maminat - “Que ho expliqui la teva pell. La nostra pell: imatge dels nostres sentiments”

Dimecres 19 a les 18:30h amb Collistar - “Descobreix Italia amb Collistar”

Dijous 20 a les 19h amb L’Occitane - “Descobriment dels super-ingredients de L’Occitane”

Si desitges apuntar-te en alguna d’aquestes sessions fes clic aquí!

Aquestes sessions tenen un aforament limitat i són exclusives per a clients My Pyri.