Prop de 80.000 euros per estudiar l’evolució del paisatge de muntanya

OrdinoEl ministeri de Cultura i Esports del Govern i la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb el comú d'Ordino realitzen un projecte conjunt d'estudi diacrònic de l'ocupació humana a l'alta i la mitja muntanya del sector septentrional de la parròquia ordinenca. El projecte té una durada de quatre anys amb inici aquest 2022 i amb final durant l'exercici 2025 i s'hi destinarà un pressupost global de 78.000 euros. Tal com informen des del comú d'Ordino, el projecte s'emmarca dins una línia de recerca del Govern que se centra en l'estudi de l'evolució del paisatge de muntanya d'Andorra i de les seves activitats productores com a resultant de la simbiosi i interacció constant entre el medi i les societats passades.

Aquest dimecres, al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra es publicava el decret pel qual s'aprovava un expedient de despesa pluriennal pel finançament del projecte. L'import anual de cada una de les campanyes és de 19.500 euros. Concretament, el Govern aporta 54.000 euros, el que equival a 13.500 euros anuals. Aquest import es destinarà íntegrament a fer front a les despeses imputables pel treball de camp i el processament de la informació resultant de les intervencions. Per la seva banda, el comú d'Ordino destinarà 24.000 euros al projecte, a raó de 6.000 euros per any. Aquests diners de la corporació seran en concepte de dietes, de l'allotjament de tot l'equip durant la intervenció i pel cost de la topografia.