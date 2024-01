Protestes agrícoles paralitzen carreteres a l'Arieja amb connexions a Andorra

Andorra la VellaGrups d’agricultors van bloquejar aquesta setmana diferents carreteres de l’Arieja, a banda de l’autovia A64 entre Tolosa i Tarbes. Una de les vies que es van tallar va ser l’RN20 que connecta Foix amb el Pas de la Casa. Els agricultors han advertit que si no s’escolten les seves demandes, tornaran a tallar les connexions amb Andorra, a banda de carreteres que porten a Espanya.

“Volem que ens escoltin. Tenim reivindicacions però ara com ara les coses no es mouen. Seguirem aquí fins que comencin a moure’s”, va dir un dels agricultors que bloquegen l’autopista al canal BFM.

A més, el principal sindicat agrícola (FNSEA) estudia la convocatòria d’una gran protesta nacional durant les pròximes setmanes.

El retard en el lliurament d’algunes ajudes públiques, el final previst de la subvenció al gasoil agrícola, la implantació de noves normes mediambientals o els preus que els imposen les indústries agroalimentàries són les principals queixes.

El Govern està començant a reaccionar. El president Emmanuel Macron va demanar el divendres als prefectes (delegats del Govern en cada departament) que es reuneixin des d’aquest cap de setmana amb agricultors i ramaders per a escoltar les seves reivindicacions.

A més, el ministre d’Agricultura, Marc Fesneau, es desplaçarà aquesta tarda al departament rural de Cher (centre), per a visitar una explotació lletera i assistir després a una reunió amb representants de sindicats agrícoles per tractar sobretot la simplificació administrativa.

El primer ministre, Gabriel Attal, es reunirà el dilluns amb el president de FNSEA, Arnaud Rousseau que va indicar que “el cansament que els agricultors han expressat des de fa mesos es transforma en còlera per tota França. Les paraules ja no són suficients”. L’objectiu del Govern és evitar les imatges dels tractors bloquejant carrers i carreteres com ocorre des de fa més d’una setmana, i que l’oposició tregui rèdits polítics d’una possible crisi.