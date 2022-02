El PS+I d'Encamp vol augmentar les tarifes d'allotjament per incentivar el turisme familiar

EncampEl comú d'Encamp referma l'estratègia que segueix la corporació per millorar la qualitat turística i de vida de la població del Pas de la Casa i que es basa en les línies mestres del pla director aprovat el mandat anterior. Ho ha posat en relleu la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, davant la proposta realitzada pels consellers de la minoria del partit socialdemòcrata + Independents, David Rios i Enric Riba, els quals han aprofitat la sessió del tradicional consell de les talles per manifestar el seu desig de modificar la tipologia de turisme de la vila encampadana per atreure més públic familiar a través de l'increment dels preus per pernoctació en alguns apartaments turístics i hotels.

Riba ha exposat que davant la repetició "constant i permanent" d'aldarulls nocturn que impedeixen el descans als residents del poble i als turistes familiars seria necessari plantejar noves estratègies per evitar esdevenir "un Lloret de Mar". Així doncs, ha proposat la creació d'una nova comissió per definir una mena de nou model turístic per revertir el turisme "de festa" i incentivar l'arribada de famílies, les quals, al seu entendre, "aporten qualitat i valor".

El conseller ha comentat que actualment tres gestors turístics, d'una vintena en total, acumulen més de 10.000 estudiants durant la temporada d'hivern a un cost "irrisori" d'uns quinze euros per nit, mentre que la resta es dediquen a acollir turistes familiars a un preu de 33 euros. És en aquest sentit que ha reivindicat un equilibri en les tarifes, assimilant-les a les de trenta euros tot parlant i negociant amb els sectors afectats. "Hem de fer que el Pas tingui la clientela que es mereix, revertir la tendència que tenim ara com ara de visitants joves que només consumeixen alcohol", ha dit, i ha afegit que creu assequible "convèncer" els establiments amb tarifes baixes "perquè tots puguem obtenir un benefici".

Per la seva banda, el cònsol menor, Jean Michel Rascagneres, i Mas han posat en relleu les línies mestres del pla director de la parròquia, entre les quals figuren accions per evitar aquesta mena d'altercats, i han defensat que les situacions viscudes les últimes setmanes per l'arribada d'estudiants belgues ha estat "un fet puntual", tot destacant que els aldarulls són conseqüència del decalatge temporal entre l'obertura total del turisme i l'oci nocturn.

A més, han puntualitzat que les tarifes dels establiments turístics no són competència del comú i han recalcat que, tot i que, en certa manera, no estan a favor dels baixos preus que ofereixen algunes instal·lacions, són conscients de les conseqüències que ha tingut la pandèmia per aquest sector i entenen "que facin ofertes". Mas també ha apuntat que s'està treballant una bonificació del 90% de la taxa de construcció per incentivar l'edificació d'hotels d'entre quatre i cinc estrelles que aportin qualitat a la vila i ha assegurat que per evitar situacions com les viscudes amb alguns turistes s'ha demanat la col·laboració del ministeri de Justícia i Interior per incrementar la seguretat.

La cònsol major, a petició dels membres del PS+I, també ha avançat les xifres de participació assolides al llarg de les festes de Nadal a la parròquia amb la iniciativa 'Indret màgic', les quals han acollit aproximadament 1.500 residents i turistes que "han gaudit del nou projecte". Des del comú valoren molt positivament aquestes dades i han asseverat que "estem satisfets" i "fem feina en vista a l'edició de la temporada vinent".

Una altra de les qüestions que s'han tractat aquest dilluns durant la sessió de consell ha estat l'adjudicació, per prop de 166.000 euros, dels treballs finals per completar la separativa d'aigües pluvials i residuals al carrer de la Ventiga, a través de la qual el comú aconseguirà el 100% del que estableix per a la parròquia el Pla de Sanejament del 1996. I també destaca l'elaboració d'un pla de perspectiva de gènere a la corporació per un valor de sis mil euros.

Xavier Espot, avalador

Durant la sessió del tradicional consell de les talles d'Encamp també s'ha dut a terme la subhasta del Cortons de la parròquia, concretament de nou terrenys distribuïts entre Encamp i el Pas, en la qual el cap de Govern, Xavier Espot, n'ha estat un petit protagonista quan un dels pagesos ha decidit que Espot sigui el seu avalador en la situació que no es pugui permetre pagar l'import anual. El líder de l'executiu ha acceptat de bon grat i entre rialles el seu paper i ha prosseguit la subhasta, la qual s'ha tancat amb tots els terrenys arrendats per un import total de 2.050 euros, repartit entre les diferents parcel·les.