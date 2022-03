El Punt 400 estrena una nova obra sobre prejudicis i estereotips per celebrar el Dia Mundial del Teatre

La MassanaDiumenge que vinent se celebra el Dia Mundial del Teatre, amb l’organització d’esdeveniments arreu del món, per posar en relleu el valor i el potencial del teatre. El comú de la Massana se suma a la celebració amb la presentació de la nova producció de la companyia de teatre del Punt 400, 'The Teen Project', que va néixer poc abans de la pandèmia però que, en aquest breu període, ja ha portat a escena dues obres. El projecte teatral ha tingut tan bona acollida que a hores d’ara ja hi ha dos grups: el dels petits, fins els 15 anys, i el dels grans, a partir dels 16. Aquest darrer grup està en plens assajos, ja que el pròxim 25 de març estrena l’obra 'Sex Education: trencant etiquetes', basada en la popular sèrie de Netflix.

Els personatges són els mateixos que els de la sèrie, amb les mateixes inquietuds, però s’ha adaptat el guió, centrant-lo sobretot en l’empoderament dels joves. 'The Teen Project' està format per vuit actors: Rita Abrantes, Rafael de Sá, Xenia Roca, Leandro Afonso, Samanta Amorim, Alex Farré, Nerea Fidalgo i Marta Aymà. A més, també forma part de la companyia Marcelo Duarte, que s’ocupa de la part tècnica. La direcció i producció va a càrrec de Fran Doonan i Sofia Martins.

Les representacions seran el 25 i 26 de març, a les 21 hores, al Teatre de les Fontetes. Les entrades estan a la venda i es poden comprar per 2 euros al Punt 400.