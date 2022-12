Pyrénées Andorra amplia l’hora silenciosa

Pyrénées Andorra torna a aplicar l'anomenada "hora silenciosa" ampliant la franja horària demà dimarts 20 de desembre, una iniciativa que adapta l'entorn comercial durant una franja horària determinada per satisfer millor les necessitats de les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA), hipersensibilitat sensorial o discapacitat auditiva. En aquesta ocasió, la finalitat de la iniciativa és que tothom amb TEA, i en especial els nens, puguin gaudir de l'ambient nadalenc que es respira al centre. Com a novetat d'enguany, Grup Pyrénées amplia l'horari d'aquesta hora silenciosa després de la petició d'AUTEA, que aplaudeix, una vegada més, la iniciativa que vol donar visibilitat i suport a la inclusió, diversitat i igualtat.

Per aquest motiu, Pyrénées Andorra aplicarà l'hora silenciosa demà dimarts de 10:00 a 11:00 i a més de 17:00 a 19:00. Durant aquestes franges horàries s'apagarà la música ambiental, s'eliminaran les comunicacions per megafonia (excepte si hi ha un cas d'emergència) i s'evitaran els moviments de carros i transpalets per fer-ho possible.

Cal tenir en compte que aquest col·lectiu no percep els estímuls auditius de la mateixa manera que la majoria. D'aquí que evitin al màxim situacions en què, per exemple, la música estigui a uns nivells superiors al que poden tolerar, el bullici de gent, entre altres. Si no es tenen en compte aquestes circumstàncies, les persones amb TEA reaccionen de forma diversa, com ara, fugir corrents del lloc on es troben, presten menys atenció, poden desenvolupar capítols d'ansietat o, fins i tot, de por.