Pyrénées Andorra et regala 600 euros

Pyrénées Andorra continua en plena campanya per gaudir de l'estiu donant premis molt suculents cada dia. Fins al 28 d'agost tens l'opció de participar en el sorteig diari en el qual pots endur-te premis valorats fins als 900 €. De fet, el premi d'avui dijous és una targeta regal de 600 € perquè te'ls gastis en allò que més t'agradi dels grans magatzems. I com ho has de fer? Només t'has d'acostar a Pyrénées Andorra i fer una compra valorada en 50 € i ja podràs participar en el sorteig. En el calendari que veuràs a continuació pots observar els premis que encara queden per regalar fins al darrer diumenge d'aquest mes.

L'expectació a Pyrénées Andorra és màxima quan són les 19:00 h. Una gran quantitat de participants es concentren a aquesta hora a la planta baixa del centre per viure en directe el sorteig. I és que un dels requisits és estar present en el moment que es treu la butlleta de l'urna. Quan la mà innocent agafa la butlleta, el mestre de cerimònies realitza una trucada telefònica i la persona que respon a la trucada és la guanyadora del sorteig. I aquí teniu el guanyador d'ahir dimecres. Només per 50 € es va endur una targeta regal de 300 € per gastar en productes de perfumeria i parafarmàcia.

CONDICIONS PER A PARTICIPAR AL SORTEIG

Una de les condicions indispensables per entrar al sorteig és tenir divuit anys i fer una compra a Pyrénées Andorra d'un import igual o superior a 50 €. Per cada 50 € es rebrà una butlleta que s'haurà d'omplir correctament i dipositar en una urna que està ubicada a la planta baixa dels grans magatzems. Tota despesa feta en la secció de restauració, alimentació, agència de viatges, duty free i concessionaris no serà vàlida. Un altre dels requisits per a participar és estar present en el moment de l'extracció de la butlleta guanyadora. El sorteig es fa cada dia a les 19:00 h. Si el concursant guanyador no apareix al moment o bé la butlleta no compleix els requisits establerts, aleshores es repetirà el procediment fins que el titular de la butlleta extreta estigui present i aquesta sigui correcta.