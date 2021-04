Una quarantena d'encampadans recuperen la diada de Sant Romà de les Bons

Més d'una quarantena d'encampadans han recuperat la tradició de Dilluns de Pasqua i han celebrat la diada de Sant Romà de les Bons, després que l'any passat el confinament va provocar que s'hagués de suspendre. El sol i el bon temps han estat els protagonistes d'un acte que ha hagut de complir algunes mesures sanitàries per evitar aglomeracions, tot i que la dificultat per accedir a l'església ha ajudat a que la presència de públic no fos excessiva. Així, la missa –oficiada per mossèn Toni Elvira– s'ha hagut de fer a l'exterior de l'església de Sant Romà de les Bons, i l'aperitiu i les caramelles no s'han pogut celebrar.

L'acte tradicional ha comptat amb la presència de la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, i del conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz. "A partir d'ara, intentarem adaptar les tradicions a la normativa sanitària de cada moment amb l'objectiu de tirar endavant tota la programació cultural i tradicional de la parròquia", ha afirmat Cruz.