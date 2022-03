Un quart de segle després, Ordino torna a cremar el Carnestoltes

OrdinoCarnaval ha arribat a la seva fi a la parròquia d'Ordino i ho ha fet fent esvair la pluja i recuperant l'enterrament i la cremada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes al bell mig de la plaça Major després d'un quart de segle. Tot i el mal temps, una trentena de persones han acudit a l'acte, organitzat per l'associació Cultura Popular d'Ordino, a escoltar les últimes paraules del molt honorable Carnestoltes recitades per l'il·lustre notari de la vall, qui ha repartit retrets i flors a tort i a dret.

D'aquesta manera, ha llegit les últimes voluntats del rei, qui ha decretat que se li retiri una part del sou al conseller de la minoria d'X'Ordino, Enric Dolsa, per no haver assistit a cap de les activitats programades els darrers cinc dies, i a alertat a la majoria comunal del perill de la consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, a qui ha diagnostica "massa activitat". En referència als cònsols Sa Majestat ha destacat el perfil fotogràfic d'Eva Choy i li ha deixat com a herència un pal de selfie "perquè es faci l'instagramer", a Josep Àngel Mortés, li ha retret la manca de visibilitat, tot manifestant que "sembla que ja només hi sigui per signar llicències" i li ha regalat un calendari perquè pugui anar ratllant els dies que li queden al capdavant de la corporació.

El Carnestoltes també ha tingut unes paraules per la comissió de festes d'Encamp, de qui ha afirmat que "es van enamorar de mi i he acabat regnant en aquella terra hostil", a banda de posar en relleu la poca presència de l'ossa en el seu tradicional ball i destacar que "és de peluix" i que "no hi ha res com la nostra centenària, autèntica i de collons!". Per cloure, s'ha adreçat a les 'ploraneres', qui lamentaven la pèrdua de Sa Majestat vestides de dol, i els ha asseverat que l'any vinent tornarà "amb disbauxa i trempera per recuperar l'essència ordinenca".

L'acte s'ha tancat amb l'encesa del castell de focs i s'ha repartit vi bullit i xocolata a tots els assistents mentre amenitzaven el vespre amb música popular.