El restaurant que atrau a tots els paladars

Marisc, peix, carn, embotits, amanides vàries i un llarg etcètera és el que t'ofereix un dels racons gastronòmics més selectes d'Andorra. A la tercera planta de Pyrénées Andorra trobaràs, entre altres zones de restauració, el bufet El Grill, un dels punts de restauració del centre que atrau a tots els paladars gràcies a la gran varietat de productes que ofereix. A més, des d'ara i fins al 26 de maig, de dilluns a divendres, pots fer el teu àpat amb un 20% de descompte. Ara ja no hi ha excusa per degustar tot el que et té preparat el bufet El Grill perquè gaudeixis de la bona cuina entre amics o familiars.

El bufet El Grill és una bona opció no només pels clients habituals dels grans magatzems sinó també per tots els turistes que ens visiten durant aquests dies. Ara i per un preu molt atractiu tens l'oportunitat d'assaborir carn a la brasa de qualitat, plats de marisc, peix fresc i si ets un amant de la cuina japonesa tens l'opció de menjar un bon plat de sushi.

Els qui descobreixen el bufet El Grill se'ls hi obre un món. I és que en un sol restaurant hi tens de tot i és una bona opció per qui viatgi amb família o per aquells que a l'hora de menjar tenen diferents preferències. Sense dubte, el bufet El Grill és el lloc ideal per fer una parada del teu dia de compres i agafar forces per després continuar amb energia. Això sí, no pots sortir del restaurant sense provar les postres. Òbviament i seguint la mateixa línia, El Grill t'ofereix pastissos, gelats, font de xocolata i per aquells que prefereixin unes postres més saludables, la fruita de temporada sempre és la millor de les opcions.