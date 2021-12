Retard amb els resultats de les TMA/PCR per manca de subministrament de reactius

Andorra la VellaDes del cap de setmana passat s’han anat aixecat queixes entre els usuaris pel retard amb els resultats de les proves diagnòstiques que es realitzen a la plaça de braus d’Andorra la Vella. Durant els darrers dies, la infraestructura gestiona un miler aproximat de proves PCR i TMA a qualsevol ciutadà que se les vulgui realitzar. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dijous que el motiu del retard és, bàsicament, per la manca de subministrament del reactiu que necessiten les proves. “L’impacte de casos covid a tota Europa ha provocat una ruptura d’estocs en reactius tant de PRC com de TMA. S’ha endarrerit la producció i l’abastiment d’alguns productes, com en aquest cas de reactius”, ha dit el dirigent.

Benazet ha afegit que “Andorra té un dret d’adquisició preferencial” i que ja estan encomanats nous aprovisionaments. L’estoc actual garanteix el funcionament normal, amb els terminis usuals, fins el cap de setmana, “però és previst que entre aquest dijous i divendres arribin nous reactius”, ha con lòs.

(seguirà ampliació)