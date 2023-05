Reunió prevista entre sindicat i administració per revisar la concessió del transport sanitari no medicalitzat

Andorra la VellaLa Unió Sindical (USdA) ha demanat a Govern fer una trobada urgent amb els ministeris de Salut i Presidència del nou gabinet per discutir la continuïtat de la concessionària del transport públic, tal com informa RTVA.

El servei està actualment en mans d'Andorrana de Transport Sanitari. El sindicat precisament vol posar sobre la taula les diverses denúncies que té l'empresa per irregularitats amb els treballadors i que van detectar des d'Inspecció de Treball. I és que la USdA considera que s'està incomplint el plec de bases i no té miraments en apuntar directament el SAAS com a màxim responsable de la situació.