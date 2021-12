Risc d’allaus en 5/5 i la recomanació de no esquiar fora pistes

Andorra la VellaTant el servei meteorològic com protecció civil alerten que des d’aquest dijous al vespre, les pluges previstes, que seran més intenses al nord del país, fondran el mantell nival i aquest fet pot comportar una crescuda dels cabals dels rius. Aquesta situació provocarà una augment del perill d’allaus, que situen al màxim, 5/5, i que qualifiquen de “molt fort”. L’avís pel risc d’allaus ja està actiu i així es preveu que ho estigui durant tot el cap de setmana. Paral·lelament, l’avís per vent s’inicia aquesta mitjanit al nord del país, i s’activa a les 9h d’aquest divendres al centre i al sud del Principat.

A més també s’ha activat una prealerta per l’avís taronja per les pluges que al nord del país poden deixar entre 40 i 60 mm al llarg de l’episodi. També s’ha emès un avís groc per neu a tot el territori amb un límit aigua neu que se situarà a primeres hores al voltant dels 1.800 metres i un avís per vent al centre sud del país.

Pel que fa al risc d'allaus, es recomana a la ciutadania no fer activitats a la muntanya i utilitzar tan sols els recorreguts segurs de les estacions que estiguin oberts. Des del departament de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) s'estan realitzant tirs preventius d'allaus a les zones de risc. També es tanquen preventivament els accessos a Arcalís, Sorteny, la Coma de Ransol i a Montaup i es farà una vigilància constant durant les pròximes hores.

Es recomana a la ciutadania que anticipi els desplaçaments, que s'asseguri de portar els equipaments obligatoris, que faci ús del transport públic i eviti l'ús del vehicle tant com sigui possible. El portaveu del Govern, Eric Jover, ha aconsellat aquest dijous no esquiar fora dels espais assenyalats.

Reforç del transport escolar pel divendres 10 de desembre

D'altra banda, i davant la previsió de nevades generalitzades a tot el país, l'executiu ha decidit desdoblar algunes línies del transport escolar per aquest divendres 10 de desembre, així com modificar alguns horaris per avançar-los lleugerament. Les famílies dels escolars afectats pels canvis rebran la informació a través d'un SMS.