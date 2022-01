Rituals Cosmètics obté el certificat ‘B Corporation’

Andorra la VellaPensar en cremes i sabons de luxe és pensar, automàticament, en Rituals Cosmètics. La marca d’origen holandès s’ha fet un lloc entre les firmes més prestigioses amb una oferta molt variada i original, i ara, fa un pas més en el seu camí per millorar el benestar dels seus clients alhora que cuiden el planeta. La companyia acaba d’anunciar que ha obtingut el certificat ‘B Corporation’, amb el qual confirma la fabricació sostenible dels seus productes. La distinció també comporta un compromís ferm de Rituals Cosmètics per construir una economia més inclusiva, equitativa i regenerativa.

Un dels lots de Rituals que pots trobar a Pyrénées Andorra

Des del 2018, Rituals Cosmètics es troba a la planta baixa de Pyrénées Andorra amb un ampli espai on els clients poden trobar les moltes varietats que ofereix la marca en cremes, olis corporals i sabons, i ambientadors i espelmes per a la llar. Segons ha explicat Raymond Cloosterman, propietari i fundador de Rituals, “més que un objectiu final, aquest certificat representa una nova etapa per a l’empresa, en la seva transformació cap a un model de negoci amb propòsits sostenibles ferms”.

La decisió de Rituals Cosmètics està en sintonia amb l’estratègia de Pyrénées Andorra d’aliar-se marques sostenibles, que facin servir materials reciclats i siguin respectuosos amb el medi ambient. En aquest sentit, el darrer any Pyrénées ha ampliat significativament la presència de firmes de cosmètica natural i moda sostenible.