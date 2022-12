El salari del youtuber resident 'Tri-Line', 3,5 milions anuals

Andorra la VellaL'empresa Cashnet ha elaborat un mapa on apareixen els diferents youtubers més grans del món per països. Un dels residents a Andorra, 'Tri-Line' cobra 3,5 milions d'euros a l'any. Acostuma a fer vídeos relacionats amb curiositats sobre diferents temes, és a dir, un canal amb un públic de totes les franges d'edat. El canal més reeixit del món és el de Cocomelon, amb els seus continguts per a nadons, que ha sumat 145 milions de seguidors i uns 267 milions d'euros per ingressos publicitaris.