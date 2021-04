Salut administra les darreres dosis disponibles al Cedre i al centre penitenciari

Andorra la VellaEl ministeri de Salut està administrant les darreres dosis de vacunes contra la Covid-19 disponibles al Centre sociosanitari el Cedre i al centre penitenciari de la Comella mentre espera l'arribada de nous vaccins procedents de França, Espanya o Portugal, segons ha explicat aquest dilluns la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas. En concret, fins ara ja s'han inoculat un total de 28.503 vaccins, 23.822 dels quals de primera dosi i 4.681 en dosi completa, el que representa un 30% de la població. "Ens queda un romanent molt petit de vacunes que estem administrant al Cedre, a les persones que fa més de 180 dies que han passat la malaltia, i al centre penitenciari, als residents de més de 45 anys; la nova arribada de vaccins la tenim prevista pel maig i esperem que sigui properament però no podem dir una nova data", ha afirmat Mas. Pel que fa a la plataforma s'incripció, aquests darrers dies ha experimentat un increment i el nombre d'inscrits ja arriba a les 39.353 persones.

Pel que fa a les dades sanitàries corresponents a les darreres vint-i-quatre hores, les autoritats sanitàries han detectat 26 nous positius de coronavirus, mentre la taxa de reproducció se situa aquest dilluns en 0,98, pel que es confirma “l’estabilització a la baixa dels darrers dies”, ha assegurat Mas. De casos actius n'hi ha dos menys que aquest diumenge, mentre que les persones recuperades s'han incrementat en 28. La pressió hospitalària ha millorat lleugerament respecte a aquest cap de setmana, ja que actualment hi ha 17 pacients amb coronavirus ingressats a l'hospital, 8 dels quals a planta i 9 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), un menys que aquest diumenge, 5 dels quals requereixen ventilació mecànica. Les defuncions es mantenen en 124 i la planta Covid del Cedre continua sense cap pacient.

Quant a la possibilitat que es puguin relaxar les restriccions a bars i restaurants davant la "lleugera disminució" de la pressió hospitalària de la darrera setmana, Helena Mas ha explicat que "estan sobre la taula les peticions d'aquest col·lectiu, com ara l'augment de comensals o tancar una hora més tard, però encara és molt recent l'estabilitat a la baixa que tenim i, per tant, aviat per prendre decisions", ha dit. Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 40 aules (-3) sota vigilància activa –19 total i 21 parcial– i 29 (+7) en vigilància passiva. D’aquesta manera, baixen les classes en vigilància activa (amb alumnes aïllats a casa) respecte la darrera actualització.