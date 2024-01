San Marino augura la signatura de l'Acord d'Associació amb la UE entre febrer i març

Andorra la VellaEn mig del clima d'expectació a San Marino, el secretari d'Estat, Luca Beccari, s'ha manifestat confiant en la possibilitat que l'esperada signatura de l'Acord d'Associació amb la Unió Europea es concreti entre finals de febrer i març.

Això és en resposta a les paraules del vicepresident de la Comissió de la UE, Maroš Šefčovič , qui també és el negociador amb Andorra, tot apuntant cap a una conclusió imminent d'aquest transcendental acord: "A finals de febrer-març", segons va declarar el vicepresident de la Comissió de la UE, Šefčovič respecte a San Marino.

Amb la mirada posada en l'horitzó i la incògnita de la data de signatura, Beccari va celebrar l'aprovació unànime de l'ordre del dia al Consell, un pas "fonamental" que estableix les bases no només per a la signatura, sinó també per al futur desenvolupament de les relacions amb la comunitat europea.

"Una altra mostra d'unitat a la cambra sobre un tema absolutament important, que té continuïtat amb altres moments de discussió que hem tingut al Consell", va declarar el secretari d'Estat, Luca Beccari, qui es va mostrar satisfet després de l'aprovació, sense cap vot en contra, el dia del debat sobre l'Acord d'Associació.

"Per ara, mantenim el que va dir el vicepresident Šefčovič a Brussel·les fa un mes. Estem esperant actualitzacions, llavors veurem si realment serà possible signar aviat o si haurem d'imaginar diferents camins".

Sense referèndum i amb el consell a favor per majoria

Mentrestant, amb l'ordre del dia aprovat al Gran Consell de San Marino, s'han establert les bases per a un document sobre les directrius a seguir un cop es tanqui definitivament l'Acord, el secretari d'Estat ja pensa a avançar feina abans de les eleccions anticipades: "Per què no aprofitar l'oportunitat per marcar ja les directrius d'una feina que s'haurà de fer a partir de la legislatura vinent?".

Segons San MarinoRTV, la data de les eleccions anticipades encara no es coneix, però l'ambient de la fi de la legislatura se sent des de fa temps. Finalment, el document aprovat també compromet una fase d'informació a la població sobre el contingut de l'acord:

"Ara intentarem compartir documents que posarem a disposició en línia. I després estic pensant a organitzar una sessió de vetllades informatives dirigides als ciutadans: una mena de 'torn de preguntes'. En lloc de donar una explicació d'hores sobre el tema de la negociació, intentarem respondre a les preguntes dels ciutadans, amb un enfocament dinàmic, sobre dubtes, expectatives, curiositats", va afirmar l'homòleg d'Espot a San Marino.