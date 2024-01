Oposició mínima a San Marino per executar l'Acord d'Associació amb la UE

Andorra la VellaLa sessió parlamentària a San Marino va experimentar un moment històric amb el suport polític aclaparador a l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. Durant el debat, es va posar un èmfasi significatiu en la cooperació en la lluita contra la delinqüència financera i la participació activa de San Marino en els processos de presa de decisions de la UE.

Paola Barbara Gozi de PDCS (partit del govern) va recordar els desafiaments que enfronten els petits estats en un món globalitzat, amb una destacada activitat de difusió i debats. A una sessió en la qual van ser presents 41 regidors, es van reprendre els treballs, centrats en l’Acord d’Associació amb la Unió Europea on el ministre d’Afers exteriors va destacar el canvi de paradigma resultant de la integració a la UE i la possibilitat de nous escenaris en les relacions amb Itàlia.

Segons San Marino TV, es van establir dos comitès mixtos, un d’associació amb funció polític-estratègica i un altre purament operatiu. Encara que el text complet de l’Acord encara no està disponible, s’espera la llum verda de la Comissió de la UE. A més, El debat va incloure agraïments al ministre d’Afers exteriors Beccari pel seu treball, considerant l’Acord com un resultat transcendental que evitarà l’aïllament internacional de San Marino.

No tot són flors i violes

En general, es va instar a posar fi a la confusió entorn de l’Acord i es va emfatitzar la importància d’expressar opinions una vegada que el text definitiu estigui disponible. Alguns regidors van ressaltar l’oportunitat única que representa l’Acord, mentre uns altres van expressar preocupacions ciutadanes parcialment compartibles.

Alessandro Rossi del Gruppo Misto, una petita part de l’oposició (4 escons de 60), va expressar preocupacions sobre la deriva economicista i la manca d’avaluacions estratègiques sobre la relació amb la UE. Va subratllar la necessitat d’un referèndum per tenir un diàleg franc amb la ciutadania.

D’altra banda, Denise Bronzetti de NPR (7 escons) va instar a superar les divisions partidistes en un tema tan crucial per al futur del país. Va afirmar que, tot i que es pugui estar d’acord o no amb l’Acord, avui no hi ha una altra opció. Va assenyalar que en les pròximes setmanes es deu establir un pla clar per emetre una comunicació única del Consell, dissipant temors inevitables. Alessandro Mancini també d’NPR va descriure el moment com a “històric” per al país i va destacar la importància de preparar-se per a la implementació efectiva de l’acord, encara que encara no es tingui accés al text complet.

En general, es va subratllar la necessitat d’informació precisa i campanyes de sensibilització ciutadana, així com d’adaptar l’aparell públic amb la formació adequada. Malgrat les preocupacions, es va reconèixer la inevitabilitat de la integració europea i es va emfatitzar la importància de proporcionar bona informació als ciutadans.