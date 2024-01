El Govern de San Marino sobre el referèndum: "Quin sentit té celebrar-ho davant la veu unànime per sumar-s’hi?"

Andorra la VellaA la conferència política celebrada al Gran Consell de San Marino, el Govern va plantejar la possibilitat d'un referèndum sobre l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. La pregunta formulada pel Govern va ser clara:

"Quin sentit valdria celebrar-ho davant la veu unànime per sumar-s’hi? Serà tasca de les forces polítiques, socials i econòmiques fer entendre a tots els ciutadans la importància i les oportunitats de l’Acord."

Amb una voluntat universal i transversal d'arribar a la culminació de l'Acord d'Associació amb la Unió Europea, San Marino veu aquesta decisió com una oportunitat inajornable per entrar al mercat europeu, preservant alhora la seva sobirania i identitat pròpia. La conferència política organitzada per Via della Scalette va servir com a plataforma per debatre aquesta qüestió vital per al país.

Tot i que el tema del referèndum es va plantejar també a la comissió mixta, les forces polítiques mostren diverses postures. Algunes donen suport a la idea, altres s'hi mostren neutrals i algunes són menys favorables. En una retransmissió televisiva recent, el primer ministre, Luca Beccari, va expressar la possibilitat que el referèndum tingui lloc el proper mes de març.

Enzo Merlini, president dels Sindicats, ha mostrat suport a la realització del referèndum, tot i que recorda que l'ordenament jurídic no permet que sigui vinculant, ja que es tracta d'un tractat internacional, i només podria ser consultiu.

"En una transició d’època com aquesta, és correcte que els ciutadans s’expressin," comenta Merlini. "L’aplicació de l’acord preveu uns ajustos normatius molt complexos i exigents i és més adient afrontar aquesta laboriosa transició amb ciutadans conscients i convençuts que és el camí correcte."

Només el sindicat CSdl i el Gruppo Missto, format per 4 escons, estan a favor de realitzar el referèndum. La resta de partits i el Govern han votat en contra, tot i que no es descarta la possibilitat de realitzar una consulta per conèixer l'opinió de la ciutadania.