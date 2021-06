Sant Julià cedeix l'ús de la coberta del Centre cultural per a la instal·lació de plaques solars

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha fet pública aquest dimecres l'adjudicació definitiva de la concessió de l'ús de la coberta del Centre cultural i de congressos lauredià per a la instal·lació d'una planta solar fotovoltaica. Així, segons s'especifica en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'adjudicatari és Energia Verda, que gaudirà d'un termini de concessió durant un període de 25 anys.

Segons ha explicat a l'ANA el cònsol major lauredià, Josep Majoral, aquesta acció suposa un cost zero, ja que l'adjudicatari s'encarregarà d'arreglar el 100% de la coberta del Centre cultural, que actualment es troba malmesa, i com a contraprestació podrà emprar aquest espai per instal·lar-hi panels fotovoltaics. El termini de 25 anys s'ha fixat després d'arribar a un acord entre la corporació i la societat, que permet que les dues parts en surtin beneficiades.

Majoral ha posat en relleu que el cost aproximat que suposa arreglar tota la coberta ascendeix als 150.000 euros, i la durada dels treballs aniran en detriment de la concessió, és a dir, que com més tardi l'adjudicatari a fer-los, de menys anys de concessió i benefici propi gaudirà.

Aquesta acció s'emmarca amb la voluntat de Sant Julià d'esdevenir parròquia referent en el món de la sostenibilitat. El cònsol ha manifestat que amb acords d'aquesta mena "promovem la part de les energies renovables, fem baixar la petjada de carboni a la parròquia i donem una oportunitat de negoci als privats".